Москва высоко оценивает инициативу Ашхабада о проведении в этом году саммита глав прикаспийских стран

Россия высоко оценивает туркменскую инициативу о проведении шестого саммита глав прикаспийских государств до конца текущего года в Туркменистане. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Туркменистане Константин Шлыков, выступая на научно-практической конференции в Ашхабаде, посвященной Дню Каспийского моря.

Дипломат считает, что эта встреча, несомненно, укрепит сотрудничество прибрежных государств и придаст ему новый импульс. «Сегодня особенно важно на постоянной основе прилагать усилия, которые позволили бы Каспийскому региону оставаться примером тесной взаимовыгодной работы на благо наших народов в условиях мира, стабильности и взаимного доверия», – отметил Шлыков.

По его словам, в настоящее время в проработке находится объемный пакет документов, которые будут рассмотрены на предстоящем саммите. Также представитель РФ подчеркнул, что Москва рассчитывает на рассмотрение на VI саммите прикаспийских стран комплекса природоохранных вопросов, включая экологическую безопасность.

© TURKMENISTAN.RU, 2021