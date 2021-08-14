Туркменистан направит в Турцию гуманитарную помощь для пострадавших от пожаров Следуя традициям добрососедства и гуманизма, Туркменистан направит в Турцию гуманитарную помощь для оказания медицинской помощи пострадавшим от пожаров. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В соответствии с документом Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана предписано безвозмездно передать Турецкой Республике в качестве гуманитарной помощи соответствующие лекарственные и медицинские средства. Документ возлагает на МИД Туркменистана отправку и организованную передачу Турецкой Республике гуманитарной помощи. © TURKMENISTAN.RU, 2021