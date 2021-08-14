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14.08.21 09:34

Туркменистан направит в Турцию гуманитарную помощь для пострадавших от пожаров

Следуя традициям добрососедства и гуманизма, Туркменистан направит в Турцию гуманитарную помощь для оказания медицинской помощи пострадавшим от пожаров. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В соответствии с документом Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана предписано безвозмездно передать Турецкой Республике в качестве гуманитарной помощи соответствующие лекарственные и медицинские средства.

Документ возлагает на МИД Туркменистана отправку и организованную передачу Турецкой Республике гуманитарной помощи.

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