Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
14.08.21 08:52

Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили ход реализации двусторонних договоренностей

Заместитель председателя Кабинета министров, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел телефонные переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

В ходе беседы министры обсудили приоритетные вопросы двусторонней повестки, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий с участием высокопоставленных делегаций двух государств.

В этой связи стороны обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа текущего года в национальной туристической зоне «Аваза».

© TURKMENISTAN.RU, 2021
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2021 Turkmenistan.ru