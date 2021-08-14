Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили ход реализации двусторонних договоренностей Заместитель председателя Кабинета министров, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел телефонные переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди. В ходе беседы министры обсудили приоритетные вопросы двусторонней повестки, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий с участием высокопоставленных делегаций двух государств. В этой связи стороны обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа текущего года в национальной туристической зоне «Аваза». © TURKMENISTAN.RU, 2021