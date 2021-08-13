|13.08.21 08:49
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В Ашхабаде обсудили вопросы защиты морской среды Каспия
В Ашхабаде в гибридном формате прошла научно-практическая конференция «Сотрудничество в области защиты морской среды Каспийского моря», приуроченная ко Дню Каспия. Форум, ежегодно проводимый прикаспийскими странами, был организован Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана совместно с Государственным комитетом водного хозяйства и Институтом Каспийского моря, при содействии МИД Туркменистана.
Во встрече приняли участие руководители и специалисты профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, а также сотрудники, аккредитованных в Ашхабаде, представительств международных организаций.
Повестка дня форума включила в себя широкий спектр актуальных вопросов сотрудничества прибрежных стран в деле обеспечения экологического благополучия Каспия. В представленных докладах отмечалось, что охрана окружающей среды и рациональное природопользование являются одним приоритетов государственной политики Туркменистана. Выступившие подчеркнули, что в настоящее время готовится пакет новых нормативно-правовых документов, которые намечено внести в повестку предстоящего VI саммита глав прикаспийских государств. В их числе – соглашения о проведении на Каспии научных исследований и поисково-спасательных работ, которые разработаны по инициативе Туркменистана.
Подводя итоги, участники конференции высказались за дальнейшее укрепление международного партнерства в деле обеспечения надежной экологической защиты Каспия.
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