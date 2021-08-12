В Ашхабаде обсудили вопросы внедрения цифровых технологий в водное хозяйство

Международный опыт внедрения цифровых технологий в водное хозяйство рассмотрен в ходе семинара, проведенного Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

Во встрече приняли участие представители парламента Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Национального института пустынь, растительного и животного мира и ряда других ведомств.

В ходе семинара эксперты из Швейцарии и Марокко рассказали участникам о передовом опыте государств – участников ОБСЕ по использованию инновационных разработок и цифровых технологий в сфере управления водными ресурсами. Особое внимание было уделено таким областям, как ирригационный сектор и экономия водных ресурсов.

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