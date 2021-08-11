Новый постоянный координатор ООН в Туркменистане был принят в МИД страны

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с новым постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко, прибывшим в Ашхабад.

Дипломаты рассмотрели текущие и перспективные совместные проекты и обсудили ключевые направления сотрудничества. Стороны особо отметили актуальность туркменских инициатив в области энергетики, транспорта, экологии, здравоохранения и других сфер, по которым был принят ряд резолюций Генассамблеи ООН.

Стороны также рассмотрели ход реализации рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021–2025 годы. Дмитрий Шлапаченко в ходе переговоров заявил, что, возглавляя страновую команду ООН, приложит все усилия для развития сотрудничества между ООН и Туркменистаном в интересах всеобщего мира, стабильности и процветания.

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