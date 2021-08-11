Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2021» состоится в октябре в гибридном формате

XXVI международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2021» пройдет в Ашхабаде с 27 по 29 октября этого года в гибридном формате.

Форум проводится ежегодно с целью развития сотрудничества между предприятиями топливно-энергетического комплекса Туркменистана и международными нефтегазовыми компаниями. Организаторами конференции выступают государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнефть», государственная корпорация «Туркменгеология» и хозяйственное общество «Туркмен Форум» при поддержке британской компании «Гаффни Кляйн».

Участники конференции рассмотрят перспективы развития мирового топливно-энергетического сектора и реализации ряда региональных проектов, в числе которых прокладка газопровода ТАПИ, а также вопросы привлечения инвестиций в освоение шельфа туркменского сектора Каспия. Ряд представителей зарубежных нефтегазовых компаний и экспертов углеводородного рынка примут участие в работе форума онлайн.

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