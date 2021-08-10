|10.08.21 08:16
|
Девять медалей всех достоинств завоевали студенты из Туркменистана на международной математической олимпиаде
Одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завевали студенты из Туркменистана на международной математической олимпиаде «IMC-2021», организованной Университетским колледжем Лондона (Великобритания) и Американским университетом (Болгария).
Блестящие знания по математике на олимпиаде продемонстрировали студенты из Государственного энергетического института Туркменистана, Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Международного университета гуманитарных наук и развития.
Ежегодная олимпиада по математике собрала в этом году около 600 студентов из 113 высших учебных заведений ста стран мира. Это студенты из России, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Польши, Израиля, ОАЭ, Бразилии, Индонезии, Греции, Франции и других государств.
Официальным языком IMC-2021 был английский, и в этом отношении туркменские студенты показали отменную языковую подготовку. Победителям и призерам вручены дипломы соответствующих степеней.
© TURKMENISTAN.RU, 2021