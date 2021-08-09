На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 115 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 115 сделок на 109 миллионов 678 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, ОАЭ, Германии, Великобритании, Турции, Киргизии, Афганистана, Китая и Узбекистана приобрели авиационный керосин, автобензин, сжиженный газ, суммарный и прокалённый нефтяной кокс, гидроочищенное дизельное топливо и мазут малосернистый, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Предметом сделок также стали сжиженный газ, автобензин марки ECO-93 и дизельное топливо. Помимо этого, коммерсантам из РФ, ОАЭ, Великобритании, Турции Киргизии и Узбекистана были реализованы хлопчатобумажная пряжа, ткань джинсовая и суровая, ковровые изделия, листовое стекло и портландцемент.

За манатные средства бизнесмены из ОАЭ, Китая и Афганистана приобрели пряжу хлопчатобумажную и ковровые изделия. Общая сумма сделок составила 3 миллиона 604 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на 1 миллион 209 тысяч манатов.

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