В Ашхабаде обсудили вопросы свободы СМИ

Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел двухдневный онлайн-семинар, посвященный реализации национального плана действий в области прав человека в Туркменистане на 2021-2025 годы в части свободы СМИ и деятельности журналистов.

Во встрече приняли участие представители парламента Туркменистана, Верховного суда, Института государства, права и демократии, коллегии адвокатов и национальных СМИ.

Участники семинара обсудили вопросы декриминализации клеветы, роль правительства в этом процессе, правовые гарантии, обеспечивающие безопасность журналистов, и незаконное вмешательство в работу журналистов. Особое внимание было уделено рассмотрению передового опыта государств-участников ОБСЕ в продвижении свободы Интернета и эффективной имплементации законодательства о СМИ.

В ходе встречи было отмечено, что национальный план действий в области прав человека в Туркменистане на 2021-2025 годы включает в себя положения по совершенствованию национального законодательства о СМИ и практики его применения, декриминализации клеветы и обеспечения безопасности журналистов.

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