Главы государств Центральной Азии посетили фестиваль национальных блюд народов региона

Президенты центральноазиатских государств приняли участие в фестивале национальных блюд народов Центральной Азии, организованном в рамках консультативной встречи глав стран региона в национальной туристической зоне «Аваза».

Гости посетили юрты, установленные на побережье Каспийского моря и украшенные в национальном стиле стран-участниц фестиваля, где и состоялись презентации кухни народов Центральной Азии. Посетителям фестиваля было предложено отведать бешбармак, плов, гутабы, лагман и другие блюда народов региона от самых искусных поваров. Те, в свою очередь, не только угостили гостей, но и поделились секретами своего кулинарного мастерства, рассказали об особенностях культуры питания народов региона.

Гости праздника могли заказать блюда из меню и за уютными столиками оценить мастерство поваров. Многие этой возможностью воспользовались, воздав должное квалификации кулинаров.

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