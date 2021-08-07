В Туркменбаши прошла выставка национальной продукции стран Центральной Азии

В рамках консультативной встречи лидеров региона в городе Туркменбаши на туркменском побережье Каспия прошла международная выставка национальной продукции центральноазиатских стран. Смотр стал наглядной демонстрацией экономического роста и индустриального потенциала государств Центральной Азии.

На площадке размером более 2000 квадратных метров были размещены экспозиции ведущих министерств, ведомств, организаций и бизнеса Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Здесь демонстрировалась продукция ТЭК, строительства, сельского хозяйства, автомобилестроения, текс­тильной индустрии, пищевой промышленности и т. д.

В рамках смотра состоялись биржевые торги, на которых была выставлена туркменская продукция неф­техимии, стройматериалов, товаров легкой промышленности.

© TURKMENISTAN.RU, 2021