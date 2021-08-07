В конгресс-центре национальной туристической зоны «Аваза» состоялся экономический форум стран Центральной Азии, приуроченный к третьей консультативной встрече глав центральноазиатских государств. В акции приняли участие члены правительств, руководители министерств, ведомств, финансовых организаций, частного бизнеса и СМИ Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе тематических сессий форума были рассмот­рены торгово-экономические и инвестиционные возможнос­ти стран Центральной Азии, перспективные векторы сотрудничества в энергетической и химической отраслях, а также в транспортно-логистической сфере. Результаты состоявшихся дискуссий и выработанные рекомендации были изложены в итоговых документах форума.

На полях экономического форума стран Центральной Азии было подписано 11 межведомственных документов о намерении сторон расширять взаимовыгодное сотрудничество в области транспорта, международных контейнерных и мультимодальных грузоперевозок, промышленности, нефтегазовой и электроэнергетической сферах.

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