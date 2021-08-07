На туркменском побережье Каспия состоялся «Диалог женщин Центральной Азии»

В день проведения третьей консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Авазе был организован международный форум «Диалог женщин Центральной Азии» с участием руководителей Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ.

Главная тема диалога – роль женщин в укреплении межгосударственного сотрудничества, развитии социально-экономических связей, культурных и научных контактов, взаимодействия по линии здравоохранения. В повестку дня были также включены вопросы, связанные с участием женщин в государственных и общест­венных делах, проведении реформ, в том числе для обес­печения гендерного равенства, защиты их прав и интересов.

В ходе пленарного заседания рассмат­ривались вопросы продвижения гендерного равенства в странах региона. Участники встречи ознакомились с опытом различных глобальных и региональных объединений женщин центральноазиатской группы для поддержки в расширении возможностей оказания влияния на процессы принятия решений по актуальным вопросам, связанным с обеспечением мира, стабильности и развития в регионе.

Было также отмечено, что нынешняя встреча призвана стать действенным шагом на пути достижения задач глобальной повестки дня «Женщины, мир и безо­пасность» и других многосторонних международных документов, принятых под эгидой ООН для обес­печения гендерного равенства.

По итогам форума была принята декларация, включающая рекомендации в отношении мер, которые необходимо принять на национальном и региональном уровнях для расширения участия женщин в политической и социально-экономической жизни государств.

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