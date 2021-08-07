В Туркменистане состоялась консультативная встреча глав государств Центральной Азии

На побережье Каспия, в национальной туристической зоне «Аваза», под председательством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, состоялась третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Для участия в форуме в Туркменистан прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

До начала саммита, который состоялся в конгресс-центре «Аваза», президент Туркменистана провел двусторонние встречи с лидерами центральноазиатских государств и главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальей Герман.

Открывая форум, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил высоких гостей за принятое приглашение посетить Туркменистан для обсуждения и выработки решений по актуальным вопросам регионального развития.

Как отметил туркменский лидер, предыдущие консультативные встречи глав государств Центральной Азии показали высокую эффективность данного формата политического взаимодействия. Туркменский лидер отметил, что итоги состоявшихся встреч в марте 2018 года в Астане и в ноябре 2019 года в Ташкенте стали позитивными примерами конструктивной деятельности государств региона, и их результаты сегодня находят свое отражение в активизации политико-дипломатических контактов между центральноазиатскими странами.

Говоря об этом, президент Туркменистана предложил поручить правительствам пяти стран провести анализ содержания документов, принятых по итогам вышеназванных встреч, разработать и внести на рассмотрение глав государств Цент­ральной Азии «дорожную карту» по выполнению ранее достигнутых договорённостей, рассчитанную на средне­срочный период.

Далее глава Туркменистана отметил, что ключевым компонентом экономики государств Центральной Азии выступает энергетика. Он подчеркнул, что партнерство в энергетической сфере необходимо осуществлять посредством активного и полноформатного участия всех без исключения государств Центральной Азии, и оно должно быть нацелено на создание мощной энергетической инфраструктуры, как внутри региона, так и по его внешнему периметру. Исходя из вышесказанного, Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан готов к существенному наращиванию объемов поставок своего природного газа в страны Центральной Азии либо через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях.

По мнению туркменского лидера, важным вектором партнерского взаимодействия государств Центральной Азии была и остается транспортная сфера. Говоря об этом, президент Туркменистана выразил уверенность в необходимости сложения усилий по созданию благоприятных условий для грузового и пассажирского сообщений между странами, а также Центральной Азии с другими регио­нами Евразийского континента. В этой связи глава Туркменистана предложил приступить к составлению конкретных планов по формированию интегрированной транспортной системы стран Центральной Азии, используя накопленный совместный опыт работы в отрасли.

Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана предоставить свои портовые мощности на Каспийском море для использования в интересах всех стран региона. В этой связи глава государства предложил создать на правительственном уровне пяти­стороннюю рабочую группу по изучению возможностей формирования новых транспортно-коммуникационных маршрутов по направлениям Центральная Азия – Каспийско-Черноморский регион с выходом на Южную Европу, а также Центральная Азия – Ближний Восток.

В ходе выступления Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что сегодня важнейшей задачей являются восстановление полноценных торгово-экономических отношений между странами региона, увеличение объемов взаимного товарооборота, его расширение и качественное обновление. В этой связи он предложил рассмотреть вопрос об учреждении Делового совета по содействию экономической и предпринимательской активности в Центральной Азии.

Обращаясь к участникам форума, глава Туркменистана отметил, что прошедший с момента последней пятисторонней встречи на высшем уровне период был непростым в плане региональной стабильности. По его словам, неоднозначно складывается обстановка в соседнем Афганистане, существуют конфликтные ситуации в ряде других регионов, расположенных недалеко от границ стран Центральной Азии, что требует от стран региона особой ответственности и взвешенности.

Он также отметил, что народы стран региона во все времена демонстрировали образцы взаимной поддержки и солидарности, как это происходит сейчас, когда мир столкнулся с глобальной угрозой – коронавирусной инфекцией нового типа. По словам главы государства, борьба с пандемией требует системного и профессио­нального подхода к решению вопросов, от которых напрямую зависит степень снижения рис­ков, вызываемых COVID-19. В этой связи президент Туркменистана предложил активизировать контакты между медицинскими сообществами стран региона по линии научной дипломатии и приступить к предметному изучению природы происхождения корона­вирусов, форм проявления вызываемых ими заболеваний, разработке новых методов лечения и профилактики инфекционных болезней. Туркменский лидер также высказался о целесообразности создания центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Обобщая сказанное, глава Туркменистана выразил убеждение, что нет такой проблемы, такого вопроса, который лидеры страны региона не смогли бы решить сообща, открыто и доверительно излагая свои позиции, на основе учета интересов друг друга и опираясь на многовековой опыт добрососедства.

Затем туркменский лидер предоставил слово главам государств региона.

Выступившие президенты Казахс­тана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана выразили главе Туркменистана признательность за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации форума, отметив символичность нынешней встречи, которая проходит в год 30-летия независимости государств Цент­ральной Азии. Главы государств высказали свое видение международных и региональных проблем, подходы к их решению, а также наметили пути развития региональной кооперации в разных отраслях экономики.

После лидеров центральноазиатских стран слово было предоставлено главе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталье Герман, которая выразила признательность туркменскому лидеру и главам государств региона за возможность участия в форуме. Излагая приоритеты на ближайший период, Наталья Герман обозначила ряд актуальных вопросов, требующих безотлагательных решений. Она отметила, что центр приветствует решительные шаги государств к расширению регионального партнерства, и нынешний саммит является символом этой тенденции.

Завершая встречу, Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность лидерам стран и членам делегаций за плодотворную работу. По итогам консультативной встречи глав государств Цент­ральной Азии было принято Совместное заявление.

Затем в конференц-зале конгресс-центра «Аваза» состоялась торжественная церемония награждения президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Почетным знаком глав государств Центральной Азии. Обращаясь к высоким гостям и членам делегаций, президент Туркменистана сообщил, что главами государств было принято единодушное решение о награждении президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона Почетным знаком глав государств Центральной Азии. По словам Бердымухамедова, этого знака он удостоен за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедст­ва, взаимопонимания и сотрудничества между центральноазиатскими странами, укреплении мира и безопасности в регионе, продвижении совместных интересов и инициатив государств Центральной Азии в мире.

Затем под аплодисменты собравшихся президент Гурбангулы Бердымухамедов вручил президенту Эмомали Рахмону Почетный знак глав государств Центральной Азии. Президент Таджикистана выразил признательность своим коллегам за высокую оценку его деятельности.

По окончании церемонии состоялась пресс-конференция с участием вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и руководителя Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальи Герман по итогам консультативной встречи глав государств региона.

Во второй половине дня президенты Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана посетили международную выставку национальной продукции, фестиваль нацио­нальных блюд стран Цент­ральной Азии, а также стали зрителями концерта мастеров искусств государств региона.

В этот же день, по завершении программы форума, высокие гости отбыли из Туркменистана.

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