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06.08.21 09:43

Саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции перенесен на более поздний срок

Саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции, запланированный на август текущего года, откладывается из-за сложной ситуации в Турции, вызванной лесными пожарами.

С просьбой о переносе трехсторонней встречи на более поздний срок к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову обратился президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора.

Глава туркменского государства с пониманием отнесся к просьбе турецкого лидера и выразил ему от имени народа, правительства и от себя лично слова поддержки.

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