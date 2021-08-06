Главы государств Центральной Азии встречаются на туркменском побережье Каспия

Главы государств Центральной Азии проводят третью консультативную встречу в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря. Лидеры Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана собрались обсудить вопросы развития регионального партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В повестке дня – обмен мнениями по проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

Также в рамках саммита запланирован экономический форум стран Центральной Азии, диалог женщин государств региона, выставка продукции, производимой в центральноазиатских государствах, международный фестиваль национальной кухни народов стран региона и концерт мастеров искусств.

Это уже третья консультативная встреча лидеров стран центрально-азиатского региона. Первая встреча прошла в 2018 году в Астане, вторая – в 2019 году в Ташкенте.

© TURKMENISTAN.RU, 2021