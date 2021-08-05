Государственный визит президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Туркменистан

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, прибывшим в Туркменистан с государственным визитом.

После церемонии встречи главы двух государств в формате один на один и в расширенном составе делегаций обсудили вопросы туркмено-таджикского сотрудничества, а также проблемы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

Отмечая деятельность Организации экономического сотрудничества, в которой Туркменистан председательствует в этом году, туркменский лидер выразил надежду на активное учас­тие Таджикистана в очередном, 15-м саммите организации, который планируется провести в Ашхабаде в ноябре текущего года.

Также глава Туркменистана отметил, что консультативные встречи глав государств Центральной Азии являются новым форматом политического диалога пяти стран региона, призванным обеспечить их стабильное развитие в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что участие Эмомали Рахмона в предстоящей консультативной встрече лидеров Центральной Азии придаст еще больший импульс дальнейшему продвижению диалога в данном формате.

Особое внимание на переговорах было уделено урегулированию ситуации в Исламской Республике Афганистан. Было отмечено, что на фоне вывода из Афганистана иностранного воинского контингента с особой актуальностью встаёт воп­рос создания эффективных политико-дипломатических механизмов решения афганской проблемы с участием международных организаций, и в первую очередь ООН.

В ходе переговоров президент Эмомали Рахмон пригласил президента Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя председателя ШОС. Саммит состоится 16–17 сентября в Душанбе и будет посвящен 20-й годовщине создания организации.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Во второй половине дня президент Таджикистана посетил село Кипчак, где возложил цветы в мавзолее Сапармурата Ниязова и посетил мечеть духовности Туркменбаши.

Также высокий гость возложил цветы к памятнику «Вечная слава» в мемориальном комплексе «Народная память», ознакомился с экспозицией музея «Святость Родины», находящегося на территории комплекса, где оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

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