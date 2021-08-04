В Ашхабаде состоятся туркмено-таджикские переговоры на высшем уровне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Ашхабад с государственным визитом.

Туркмено-таджикская встреча в верхах призвана стать новой важной вехой в истории двусторонних отношений, основанных на многовековых традициях дружбы, добрососедства и взаимовыгодного партнерства.

Как ожидается, в ходе нынешних переговоров главы государств обсудят широкий спектр вопросов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи на высшем уровне намечено подписать пакет двусторонних документов, призванных дать новый импульс расширению туркмено-таджикского взаимодействия.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также примет участие в третьей консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится 6 августа в национальной туристической «Аваза» на туркменском побережье Каспия.

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