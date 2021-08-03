Генассамблея ООН принял резолюцию по транспорту, представленную Туркменистаном

На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция, представленная Туркменистаном: «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)». Об этом вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов доложил президенту Гурангулы Бердымухамедову в ходе встречи по видеосвязи.

Мередов поздравил главу государства с принятием резолюции, соавторами которой выступили 48 государств. По словам министра, принятие данной резолюции стало еще одним подтверждением ответственного отношения Ашхабада к вопросам укрепления международного транспортного сотрудничества с целью преодоления пандемии, ее экономических и социальных последствий.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи отметил, что принципы, заложенные в резолюции, созвучны с процессом создания комплексной системы транспортного сообщения, начатого по итогам первой Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, прошедшей в Ашхабаде в 2016 году. Туркменский лидер также подчеркнул актуальность министерской транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, намеченной к проведению в 2022 году в Туркменистане.

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