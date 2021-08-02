|02.08.21 08:30
|
На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 9 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано девять сделок на 3 миллиона 123 тысячи долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Кипра приобрели авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, бизнесмены из Киргизии и Турции закупили гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия. Турецкие коммерсанты также приобрели листовое стекло.
На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на 4 миллиона 635 тысяч манатов.
© TURKMENISTAN.RU, 2021