На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 9 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано девять сделок на 3 миллиона 123 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Кипра приобрели авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, бизнесмены из Киргизии и Турции закупили гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия. Турецкие коммерсанты также приобрели листовое стекло.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на 4 миллиона 635 тысяч манатов.

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