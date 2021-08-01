Послу России в Туркменистане вручен орден святителя Иннокентия

Чрезвычайному и Полномочному послу Российской Федерации в Туркменистане Александру Блохину присвоена награда святителя Иннокентия.

Награду российскому полпреду в связи с его 70-летием вручил временно управляющий патриаршим благочинием приходов Русской православной церкви в Туркменистане, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

По благословению святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла архиепископ вручил Александру Блохину орден митрополита московского святителя Иннокентия I степени в связи с 70-летним юбилеем, а также за поддержку и реализацию посольством социальных и гуманитарных инициатив приходов патриаршего благочиния.

Александр Блохин возглавляет посольство РФ в Туркменистане с мая 2011 года. 12 января этого года дипломат отметил свое 70-летие.

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