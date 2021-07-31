Компания «Возрождение» построит в Туркменбаши учебно-сервисный центр «КАМАЗ»

Филиал российской компании «Возрождение» построит учебно-сервисный центр «КАМАЗ» в городе Туркменбаши. Центр будет построен на территории площадью в 1 гектар вдоль автодороги Ашхабад — Туркменбаши. Его планируется ввести в строй в сентябре 2021 года.

Объект будет включать в себя офис, выставочный зал, станцию технического обслуживания автомобилей, складские помещения и т.д. В перспективе «КАМАЗ» планирует открыть подобные структуры во всех регионах Туркменистана. В настоящее время учебно-сервисный центр российского автомобилестроительного гиганта действует в Ашхабаде. Он был открыт в 2008 году. Туркменистан является крупнейшим покупателем автомобильной техники «КАМАЗ» в Центрально-Азиатском регионе.

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