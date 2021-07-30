Ашхабад и Баку обсудили вопросы совместного освоения месторождения «Достлук» на Каспии

В Ашхабаде прошло заседание совместной туркмено-азербайджанской рабочей группы по реализации межправительственного меморандума о совместном освоении углеводородных ресурсов на месторождении «Достлук» («Дружба») на Каспии.

Туркменскую сторону на переговорах возглавил государственный министр, председатель госконцерна «Туркменгаз» Батыр Аманов, азербайджанскую – министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов. Стороны рассмотрели вопросы подготовки двустороннего межправительственного соглашения, а также возможность привлечения подрядчиков и инвесторов для разведки, разработки и освоения ресурсов месторождения «Достлук». В частности, было отмечено, что ранее стороны достигли договоренности о партнерстве в этом проекте с российской нефтегазовой компанией "Лукойл".

Меморандум о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместном освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» на Каспии был подписан 21 января 2021 года в Ашхабаде главами внешнеполитических ведомств двух стран.

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