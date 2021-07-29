Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового посла ОАЭ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов Ахмеда Алхая Хамада Хамиса Аль Хамели, который вручил главе государства верительные грамоты.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия в экономике, науке, культуре и других отраслях. Было отмечено, что хорошая основа для развития туркмено-эмиратского партнерства была создана в ходе встреч на высшем уровне, проведенных в последние годы, в том числе в рамках официального визита президента Туркменистана в ОАЭ в 2018 году. Также было подчеркнуто, что активизации межгосударственного сотрудничества также способствовал состоявшийся в июне текущего года рабочий визит правительственной делегации Туркменистана во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым в ОАЭ.

В числе перспективных областей взаимодействия стороны назвали энергетику, транспорт, коммуникации, промышленность, сельское хозяйство, строительство, высокие технологии и использование возобновляемых источников энергии. В ходе встречи было также отмечено, что Туркменистан намерен принять активное участие в очередной всемирной выставке «ЭКСПО», которая намечена к проведению в Дубае.

В завершение встречи новый посол ОАЭ подчеркнул, что приложит все силы для дальнейшего развития туркмено-эмиратского партнерства и упрочения традиционных отношений дружбы между народами двух стран.

© TURKMENISTAN.RU, 2021