В Туркменистане приняты новые правила торговли табачными изделиями

Министерство торговли и внешнеэкономической деятельности Туркменистана приняло новые правила торговли табачными изделиями, согласованные с Минздравом и МВД страны. Новые правила опубликованы на сайте Министерства юстиции Туркменистана.

Согласно документу, оптовой и розничной торговлей табачных изделий на территории Туркменистана могут заниматься только юридические лица, находящиеся в ведении Министерства торговли и внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Новые правила полностью запрещают в стране продажу электронных сигарет и сигарет без фильтра. Табачную продукцию можно продавать только в специализированных отделах, секциях продовольственных и непродовольственных магазинов, в которых предусмотрены особые условия хранения товаров данной категории.

Табачная продукция должна быть сертифицирована, а в местах реализации сигарет необходимо на видном месте указывать, что табачные изделия не подлежат продаже лицам младше 18 лет. Табачные изделия в торговых точках должны быть скрыты от глаз покупателей – можно только перечислить их наименования списком на белом фоне черными буквами одинакового шрифта. Продавцы могут предоставить табачную продукцию для ознакомления только по требованию покупателя после того, как он ознакомится с их перечнем на бумаге.

Табачную продукцию запрещается продавать на территории спортивных сооружений, учреждений здравоохранения, культуры, общественного питания. Запрет также распространяется на железнодорожные, автомобильные и воздушные вокзалы, морские и речные порты, гостиницы. Нельзя продавать табак и в любых торговых точках, которые расположены ближе, чем за 100 метров от любых учебных заведений.

Продукция данной категории запрещена к реализации через Интернет и любые другие дистанционные виды торговли, а также автоматизированные торговые аппараты.

По сведениям ВОЗ, Туркменистан возглавляет список государств мира, где неуклонно снижается количество курильщиков. По состоянию на 2019 год только 3,4% населения страны употребляло табак, а к 2025 году правительство планирует полностью освободить население страны от этой пагубной привычки.

© TURKMENISTAN.RU, 2021