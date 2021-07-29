В Душанбе состоялось заседание туркмено-таджикской межправительственной комиссии

В Душанбе состоялось десятое заседание Совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Туркменскую часть комиссии возглавил министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров, а таджикскую – министр энергетики и водных ресурсов республики Джума Далер Шофакир.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития двустороннего партнерства в соответствии с решениями последнего заседания комиссии, прошедшего в Ашхабаде в ноябре 2019 года.

Делегации отметили эффективность взаимодействия между торгово-промышленными палатами двух стран и подчеркнули необходимость укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей, включая увеличение экспортно-импортных операций, расширение номенклатуры предоставляемых товаров и услуг. Особое внимание стороны уделили аспектам сотрудничества в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, водных ресурсов и транспорта. Также участники заседания рассмотрели возможности развития сотрудничества по линии науки, культуры, спорта и молодежной политики.

По итогам переговоров стороны подписали протокол десятого заседания Совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Решено следующую встречу провести в 2022 году в Ашхабаде.

© TURKMENISTAN.RU, 2021