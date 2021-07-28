Новый посол Саудовской Аравии вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Саида Османа Ахмеда Сувейда.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру туркмено-саудовского сотрудничества, в первую очередь взаимодействия в рамках международных организаций и региональных структур. Как подчеркнул дипломат, в Саудовской Аравии поддерживают проводимую нейт­ральным Туркменистаном внешнюю политику, являющуюся важным фактором мира и стабильности в Центральной Азии.

Глава государства и посол подтвердили намерение сторон придать двустороннему партнёрству новую динамику и выразили уверенность в дальнейшей активизации политико-дипломатических и торгово-экономических отношений.

Пользуясь случаем, президент Гурбангулы Бердымухамедов передал королю и наследному принцу Саудовской Аравии приглашение посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для него время. По договоренности сторон, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

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