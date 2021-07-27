Полина Гурьева завоевала первую для Туркменистана олимпийскую медаль

Первую в истории независимого Туркменистана олимпийскую медаль – серебро по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 килограммов – завевала на проходящих в Токио Олимпийских играх мастер спорта из Ашхабада Полина Гурьева.

В сумме двоеборья туркменская штангистка показал рекордный для себя результат – 217 килограммов (рывок – 96 кг, толчок – 121 кг). Она на 3 килограмма опередила занявшую третье место представительницу Японии Микико Андо. Первенствовала в этой весовой категории с тремя олимпийскими рекордами четырехкратная чемпионка мира, обладательница 12 мировых рекордов Куо Син-Чжунь (Тайвань).

Полина Гурьева занимается спортом с 2011 года. Премудрости тяжелой атлетики она постигала у своего первого тренера Ахмеда Сарыева, под руководством которого в 2017 году на IV Играх солидарности исламских стран в Баку завоевала золотую медаль. В настоящее время Гурьева тренируется в школе высшего спортивного мастерства Туркменистана у главного тренера национальной сборной Артура Эмиряна.

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