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27.07.21 09:39

В Ашхабаде обсудили выполнение международных обязательств Туркменистана в области прав человека

В Ашхабаде прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Открывая заседание, председатель комиссии, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул актуальность работы данной структуры, осуществляемой в тесном сотрудничестве со специализированными агентствами ООН и другими международными организациями.

В ходе заседания были подведены итоги работы комиссии за первое полугодие 2021 года, а также обсуждены приоритетные направления сотрудничества туркменских министерств, ведомств и общественных организаций с международными партнерами. В частности, особое внимание было уделено вопросам выполнения Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на период 2018–2022 годов.

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