В Ашхабаде обсудили выполнение международных обязательств Туркменистана в области прав человека В Ашхабаде прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. Открывая заседание, председатель комиссии, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул актуальность работы данной структуры, осуществляемой в тесном сотрудничестве со специализированными агентствами ООН и другими международными организациями. В ходе заседания были подведены итоги работы комиссии за первое полугодие 2021 года, а также обсуждены приоритетные направления сотрудничества туркменских министерств, ведомств и общественных организаций с международными партнерами. В частности, особое внимание было уделено вопросам выполнения Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на период 2018–2022 годов. © TURKMENISTAN.RU, 2021