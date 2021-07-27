Туркменские школьники завоевали бронзовые награды международной математической олимпиады IMO-2021

Школьники из Туркменистана – Нагим Танрыгулыев, Мухамметмурад Гочмурадов и Дженнет Заманова удостоились бронзовых наград 62-й международной математической олимпиады IMO-2021, которая прошла в Санкт-Петербурге в очном и онлайн-формате. Дидар Гаипов и Эмир Веллеков в составе туркменской сборной за хорошие индивидуальные результаты были удостоены похвальных грамот.

Как считает руководитель сборной команды школьников Туркменистана, учитель математики школы-интерната Ашхабада Арслан Ходжиев, это очень достойный результат для туркменской команды, поскольку в олимпиаде участвовали очень серьезные соперники – неоднократные победители самых престижных математических олимпиад из разных стран мира. Лидером по количеству наград стала сборная Китая, на втором месте – Россия.

В этом году участие в международной математической олимпиаде приняли свыше 600 школьников из 107 стран мира.

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