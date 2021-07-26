Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонный разговор

Приоритетные вопросы двустороннего партнерства обсудили по телефону президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Туркменский лидер поздравил своего узбекского коллегу с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на посту главы Узбекистана.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям стратегического туркмено-узбекского партнерства. Особое внимание было уделено вопросам регионального сотрудничества. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Шавката Мирзиеева принять участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет 6 августа текущего года в Туркменистане. Как подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, в рамках встречи будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, а также вопросы двустороннего партнерства.

В завершение разговора лидеры двух стран выразили уверенность в том, что отношения между Туркменистаном и Республикой Узбекистан будут и впредь развиваться на благо народов двух государств.

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