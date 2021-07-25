Делегация Туркменистана провела в Токио серию встреч и приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером по экономике Сердаром Бердымухамедовым, направленная в Токио для участия в открытии XXXII летних Олимпийских игр, провела в японской столице серию встреч.

В частности, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов был принят императором Японии Нарухито. Глава туркменской делегации передал монарху поздравления от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю начала Олимпийских игр и пожелания счастья и благополучия японскому народу.

В свою очередь император Нарухито поблагодарил главу туркменской делегации за поздравления и выразил пожелания мира и процветания народу Туркменистана. В ходе беседы стороны высоко оценили уровень туркмено-японских отношений по всему спектру взаимодействия.

В этот же день состоялась встреча сопредседателей Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству Сердара Бердымухамедова и Хироюки Цубаи. В переговорах также приняли участие руководители и представители известных японских компаний – «Иточу», «Митсубиси», «Сумитомо», «Соджитс», «Марубени», «Коматсу» и «Кавасаки».

Стороны обсудили нынешнее положение и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. В числе приоритетных направлений партнерства были названы энергетика, добыча минеральных ресурсов, химическая промышленность, транспорт, агропромышленный комплекс и другие. По итогам переговоров состоялось подписание двусторонних документов в области финансов, транспорта и дорожной техники.

Также вице-премьер Сердар Бердымухамедов встретился с государственным министром экономики, торговли и промышленности Японии Киёши Эджима. Стороны особое внимание уделили вопросам развитие партнерства в области «зеленой энергетики». В частности, была подтверждена заинтересованность туркменской стороны в освоении опыта Японии в области использования возобновляемых источников энергии.

В ходе встреч глава туркменской делегации пригласил японских представителей на торжественную церемонию ввода в эксплуатацию новой газотурбинной электростанции в Туркменистане, которую построила японская компания «Сумитомо».

Кроме того, Сердар Бердымухамедов провел переговоры с премьер-министром Японии Есихиде Сугой. Стороны рассмотрели вопросы развития взаимодействия двух стран на международных и региональных переговорных площадках, в частности в формате диалога «Центральная Азия + Япония». Особое внимание на переговорах было уделено перспективам туркмено-японского взаимодействия в области энергетики, промышленности, здравоохранения, образования, инноваций и современных технологий. Стороны также обсудили ряд вопросов практической реализации в будущем совместных проектов в газовой, химической, транспортной и сельскохозяйственной сфере.

Туркменская делегация также приняла участие в торжественной церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр.

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