Туркменистан и Узбекистан создают совместную межправительственную комиссию по водохозяйственным вопросам

Утверждена туркменская часть совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. Соответствующее постановление в целях дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Представляя на заседании проект постановления, вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Эсенмырад Оразгелдиев отметил важность создания этой структуры для обеспечения рационального использования водных ресурсов трансграничных рек и эффективной работы водохозяйственных объектов двух стран.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что рациональное водопользование является важным аспектом государственной политики Туркменистана, что в свою очередь тесно связано с поддержанием экологического благополучия и охраной окружающей среды в Центральной Азии.

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