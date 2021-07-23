Президент Туркменистана ознакомился c проектами застройки Ашхабада

Президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами зданий различного назначения, предусмотренных к строительству в Ашхабаде. В презентации проектов приняли участие руководители правительства, парламента, администрации Ашхабада и ряда ведомств, принимающих участие в застройке столицы.

В частности, глава государства рассмотрел проекты зданий Международного научно-клинического центра физиологии, Международного лечебно-реабилитационного центра, Центра творчества и искусств, Центра «Текстильщики». Также туркменский лидер ознакомился с проектами создания зоны отдыха на побережье «Золотого озера» в северной части Ашхабада, парка на западе столицы и рассмотрел предложения по модернизации мостового хозяйства города.

Подводя итоги презентации, глава государства подчеркнул, что все вопросы реализации градостроительной программы Ашхабада должны быть тесно увязаны с проблемами сохранения благополучной экологической среды города и дал соответствующие поручения столичной администрации.

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