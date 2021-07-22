Президент Туркменистана открыл в Дашогузе жилой массив и здание «Белая юрта туркмен»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Дашогузский велаят (область) принял участие в церемонии открытия в областном центре нового жилого массива и здания «Белая юрта туркмен».

Жилой массив, построенный в юго-западной части города Дашогуза состоит из 15 четырехэтажных жилых домов на 368 квартир улучшенной планировки.

Затем глава государства на автомобиле проследовал к Центру неотложной скорой помощи, где встретился с работниками областной сферы здравоохранения. Гурбангулы Бердымухамедов сообщил врачам о решении Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова передать 10 новых автомобилей «Скорой помощи» детским отделениям больниц области.

После этого туркменский лидер принял участие в открытии здания «Белая юрта туркмен», возведенного частной строительной компанией по заказу областной администрации.

Комплекс, построенный в форме юрты кочевников, рассчитан на 3 тысячи мест и предназначен для проведения массовых общественных мероприятий, в том числе форумов, концертов и т. д. Глава государства осмотрел здание и этнографическую выставку, развернутую в фойе. Затем президент Туркменистана проследовал в главный зал, где стал зрителем концерта мастеров искусств региона.

По окончании концерта президент Туркменистана принял участие в праздничной трапезе по случаю открытия новых объектов в Дашогузском велаяте, а затем отбыл в Ашхабад.

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