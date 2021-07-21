Президенты Туркменистана и Ирана провели телефонные переговоры

Ключевые вопросы двустороннего взаимодействия обсудили по телефону президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и недавно избранный президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахими Раиси.

Собеседники обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан-байрам, пожелав народам дружественных соседних государств мира, счастья и благополучия. Туркменский лидер еще раз поздравил Эбрахима Раиси с победой на недавних президентских выборах и пожелал успехов в государственной деятельности.

Поблагодарив за приглашение на церемонию инаугурации президента Ирана, назначенную на 5 августа этого года, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что не сможет принять участие в церемонии, совпадающей по времени с датой проведения в Туркменистане ранее согласованного международного мероприятия высокого уровня. Президент подчеркнул, что в этой связи для участия в церемонии инаугурации в Иран будет направлена правительственная делегация Туркменистана.

В ходе телефонного разговора президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего иранского коллегу посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для него время. Также туркменский лидер пригласил главу Ирана принять участие в VI саммите глав прикаспийских государств и 15-й встрече высокого уровня глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которые запланированы к проведению в Туркменистане в октябре и ноябре текущего года.

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