|20.07.21 08:22
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Руководители музеев Туркменистана и Франции провели онлайн-встречу
Вопросы развития сотрудничества обсудили в ходе онлайн-встречи руководители Государственного музея Туркменистана и французского Музея человека (антропологический филиал Парижского музея естествознания).
В ходе беседы директор французского музея Андре Делюш рассказал о работе возглавляемого им учреждения, направлениях работы, научных исследованиях и наиболее интересных экспонатах.
В свою очередь завотделом природы и краеведения Государственного музея Туркменистана Энеджан Алтыева рассказала французским коллегам о коллекции артефактов, собранной туркменскими исследователями.
Стороны обсудили вопросы обмена опытом в области систематизации, хранения, реставрации и экспонирования археологических и этнографических экспонатов.
Участники встречи высоко оценили выгоды подобного диалога и выразили заинтересованность в проведении в будущем совместных выставок и других мероприятий.
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