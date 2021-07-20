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20.07.21 08:22

Руководители музеев Туркменистана и Франции провели онлайн-встречу

Вопросы развития сотрудничества обсудили в ходе онлайн-встречи руководители Государственного музея Туркменистана и французского Музея человека (антропологический филиал Парижского музея естествознания).

В ходе беседы директор французского музея Андре Делюш рассказал о работе возглавляемого им учреждения, направлениях работы, научных исследованиях и наиболее интересных экспонатах.

В свою очередь завотделом природы и краеведения Государственного музея Туркменистана Энеджан Алтыева рассказала французским коллегам о коллекции артефактов, собранной туркменскими исследователями.

Стороны обсудили вопросы обмена опытом в области систематизации, хранения, реставрации и экспонирования археологических и этнографических экспонатов.

Участники встречи высоко оценили выгоды подобного диалога и выразили заинтересованность в проведении в будущем совместных выставок и других мероприятий.

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