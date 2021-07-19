|19.07.21 09:38
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В Туркменистане создан оргкомитет по проведению консультативной встречи глав государств Центральной Азии
В Туркменистане создан организационный комитет по проведению консультативной встречи глав государств Центральной Азии и ряда других международных мероприятий. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документом создан организационный комитет по проведению на высоком уровне 6 августа 2021 года в национальной туристической зоне «Аваза» консультативной встречи глав государств Центральной Азии, диалога женщин стран Центральной Азии и связанных с ними мероприятий, а также утвержден его состав.
Туркменский лидер назначил руководителем оргкомитета вице-премьера, главу МИД Туркменистана Рашида Мередова.
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