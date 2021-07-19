В Туркменистане создан оргкомитет по проведению консультативной встречи глав государств Центральной Азии В Туркменистане создан организационный комитет по проведению консультативной встречи глав государств Центральной Азии и ряда других международных мероприятий. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документом создан организационный комитет по проведению на высоком уровне 6 августа 2021 года в национальной туристической зоне «Аваза» консультативной встречи глав государств Центральной Азии, диалога женщин стран Центральной Азии и связанных с ними мероприятий, а также утвержден его состав. Туркменский лидер назначил руководителем оргкомитета вице-премьера, главу МИД Туркменистана Рашида Мередова. © TURKMENISTAN.RU, 2021