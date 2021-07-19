Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
19.07.21 08:12

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 23 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 23 сделки на 6 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турции и Великобритании приобрели авиационный керосин и гидроочищенное дизельное топливо, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, бизнесмены из России, Узбекистана и Киргизии закупили листовое стекло и хлопчатобумажную пряжу.

За манатные средства коммерсанты из ОАЭ, Турции и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 7 миллионов 663 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно. Сумма сделок превысила 6 миллионов манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2021 Turkmenistan.ru