Китайская CNPC достроит в Туркменистане три газовые скважины, недостроенные компанией из ОАЭ Китайская компания CNPC достроит на самом крупном газовом месторождении Туркменистана «Галкыныш» («Возрождение») три особо сложные газовые скважины, не завершенные компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Проект документа «О завершении строительства газовых скважин на месторождении «Галкыныш» на заседании представил вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК. «Туркменистан рассматривает Китай в качестве своего стратегического партнера, в том числе в энергетической сфере, где накоплен солидный опыт совместной работы», – сказал глава государства, подписав постановление.Документ разрешает государственному концерну «Туркменгаз» заключить с компанией СNPС Сhuanqing Drilling Engineering Сompany контракт на завершение строительства и ввод в эксплуатацию 3-х газовых скважин, сооружение которых было начато, но не полностью завершено компанией Gulf Oil & Gas FZE из Объединенных Арабских Эмиратов. Срок выполнения контракта – 30 месяцев. Расчеты по контракту планируется осуществить за счет поставок природного газа в Китай. © TURKMENISTAN.RU, 2021