Туркменистан торжественно проводил своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио

В конференц-зале отеля «Спорт» Олимпийского городка Ашхабада состоялись торжественные проводы национальной сборной команды на ХХХII летние Олимпийские игры в Токио.

В церемонии приняли участие заместитель председателя Кабинета министров Сердар Бердымухамедов, руководители Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана, национальных спортивных центров, федераций, преподаватели и студенты Туркменского государственного института физкультуры и спорта.

В состав сборной Туркменистана вошли 9 атлетов, выступающих в дзюдо, плавании, легкой и тяжелой атлетике. Среди тяжелоатлетов это Ходжамухаммед Тойчиев в весовой категории свыше 109 килограммов, Овез Овезов (109 кг), Реджепбай Реджепов (до 81 кг), Полина Гурьева (до 59 кг) и Кристина Шерметова (до 55 кг). Мергену Маммедову предстоит побороться в метании молота. Гульбадам Бабамыратова встретится с дзюдоистками в весе до 52 килограммов. В соревнованиях по плаванию примут участие Мердан Атаев (100 и 200 метров на спине) и Дарья Семенова (100 метров брассом).

Выступая на церемонии проводов, Сердар Бердымухамедов пожелал спортсменам и тренерам сборной команды Туркменистана успехов на Олимпиаде и выразил убежденность, что они достойно представят страну на самых крупных в мире спортивных соревнованиях.

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