Туркменистан будет отмечать Курбан-байрамы с 20 по 22 июля

В Туркменистане национальный праздник Курбан-байрамы будет отмечаться с 20 по 22 июля 2021 года. Соответствующий указ, в целях сохранения духовно-нравственных ценностей туркменского народа, на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает отмечать в этом году национальный праздник туркменского народа Курбан-байрамы с 20 по 22 июля. Всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного указа.

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