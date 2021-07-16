Туркменистан принял участие в переговорах в формате «С5+1» в Ташкенте

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в переговорах в формате «C5+1» в Ташкенте между главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и делегацией США во главе с советником президента по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рeндалл. В переговорах также принял участие спецпредставитель США по вопросам примирения Афганистана Залмай Халилзад.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые векторы сотрудничества между странами Центральной Азии и США в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Также стороны рассмотрели изменение климата и другие экологические проблемы, а также вопросы реализации транспортно-транзитного потенциала региона.

Участники встречи выразили заинтересованность в продолжении дипломатического диалога, нацеленного на укрепление сотрудничества в сфере укрепления региональной безопасности и противодействия вызовам современности. В этой связи особое внимание было уделено афганской проблематике. Стороны выразили приверженность созданию стабильных условий, способствующих мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

По итогам переговоров было принято совместное заявление.

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