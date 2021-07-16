Саммит глав государств Центральной Азии состоится в Туркменистане в августе этого года

Третья консультативная встреча президентов стран Центральной Азии состоится в августе этого года в Туркменистане. Как сообщает МИД Туркменистана, подготовку к саммиту обсудили в Ташкенте главы внешнеполитических ведомств стран центральноазиатской пятерки – Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Основной темой обсуждения стала подготовка к консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также организуемым в ее рамках мероприятиям политического, экономического и гуманитарного характера. Данная встреча намечена к проведению в Туркменистане в августе текущего года» – говорится в сообщении.

Это будет третья встреча президентов центральноазиатских стран. Первый саммит прошел в 2018 году в Нур-Султане, второй – в 2019 году в Ташкенте.

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