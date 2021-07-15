Президент Туркменистана дал старт строительству аэропорта в Балканском велаяте

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Балканский велаят (область) принял участие в церемонии закладки фундамента нового международного аэропорта в поселке Джебел, а также в торжествах по случаю открытия здания «Белой юрты туркмен» в городе Балканабаде.

Выступая на церемонии начала строительства новой воздушной гавани, глава государства отметил, что пропускная способность нового международного аэровокзального комплекса составит 100 пассажиров в час, а его общая площадь – 275 гектаров. Согласно проекту, комплекс будет включать в себя ряд объектов, в том числе пассажирский и грузовой терминалы, диспетчерский пункт, здание спасательной и противопожарной службы. Здесь также будут построены современная взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 тысячи 200 метров, две рулежные дорожки и стоянка, предназначенная для шести воздушных судов и четырех вертолетов.

По сложившейся традиции, под аплодисменты собравшихся, Гурбангулы Бердымухамедов дал символический старт строительству, бросив первые лопаты бетона в основание фундамента нового аэропорта. Примеру главы государства последовали и другие участники торжества.

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