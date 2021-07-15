Туркменистан принял участие в министерской конференции Движения неприсоединения

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев принял онлайн-участие в министерской конференции Движения неприсоединения. В ходе встречи состоялась дискуссия на тему «Движение неприсоединения в центре многосторонних усилий, нацеленных на разрешение глобальных вызовов».

Выступая на конференции, заместитель главы МИД Туркменистана изложил позицию Ашхабада по ключевым вопросам международной повестки, включая борьбу с пандемией, изменение климата, финансирование достижения Целей устойчивого развития.

Хаджиев призвал к активному участию стран в международном форуме ученых-медиков, который туркменская сторона планирует провести совместно с ВОЗ осенью текущего года. В ходе форума намечено обсудить продвижение сотрудничества в борьбе с пандемией, включая равноправный доступ к вакцинации.

Представитель Туркменистана отметил важность обеспечения стабильных международных транспортных перевозок в период чрезвычайных ситуаций, что изложено в проекте резолюции, подготовленной туркменской стороной и находящейся на стадии рассмотрения 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Говоря об изменении климата, туркменский представитель привлек внимание к инициативе Ашхабада о разработке стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики и созданию под эгидой ООН международной «дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в области альтернативной энергетики.

По итогам министерской конференции Движения неприсоединения была принята декларация участников конференции.

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