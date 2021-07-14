Президент Туркменистана провел переговоры с главой МИД Китая

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Китая Ван И, прибывшего в Ашхабад с двухдневным официальным визитом.

Стороны выразили приверженность тесному взаимодействию в двустороннем и многостороннем формате – в рамках международных организаций и региональных структур. Глава Туркменистана и министр иностранных дел Китая подчеркнули близость или совпадение взглядов двух государств по ключевым пунктам международной повестки, что способствуют установлению доверительного диалога, отвечающего взаимным интересам.

В числе важных областей взаимодействия были названы топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный комплексы, а также сферы здравоохранения, информации, высоких технологий, освоения космоса и другие.

Одной из тем переговоров стала совместная борьба с охватившей мир коронавирусной инфекцией. Стороны подтвердили намерение и далее тесно взаимодействовать в медицинской сфере, обмениваясь накопленным позитивным опытом в противодействии пандемии COVID-19, представляющей угрозу всему человечеству.

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