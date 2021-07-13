В учебных заведениях Туркменистана начался прием документов от абитуриентов

В Ашхабаде и областных центрах Туркменистана начался прием документов от абитуриентов для обучения в средних профессиональных и высших учебных заведениях страны.

На состоявшемся 9 июля расширенном заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, утвердив планы приема на учебу в 2021 году в вузы и средние профессиональные учебные заведения. Согласно распоряжению, учебным заведениям предписано организовать прием документов и провести вступительные экзамены в период с 12 июля до 27 августа. Глава государства также утвердил состав Государственной приемной комиссии, которой поручено осуществлять организационно-методическое руководство поступлением абитуриентов в учебные заведения. Как сказал туркменский лидер на расширенном заседании правительства, за проведением вступительных экзаменов в учебные заведения будет осуществляться общественный контроль.

Также в целях дальнейшей модернизации работы, улучшения финансово-экономического состояния вузов президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о переводе ряда вузов страны на полный хозрасчет. Согласно документу, с 1 сентября 2021 года на полный хозяйственный расчет переводятся Международный университет гуманитарных наук и развития, Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Институт телекоммуникаций и информатики, Туркменский государственный институт экономики и управления, Туркменский государственный финансовый институт, Туркменский государственный архитектурно-строительный институт и Инженерно-технологический университет имени Огузхана.

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