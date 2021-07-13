Главы МИД Туркменистана и КНР обсудили вопросы развития сотрудничества

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом.

В ходе беседы стороны отметили позитивную динамику развития туркменско-китайских отношений, подчеркнув наличие перспектив развития контактов в области биологической и информационной безопасности, энергетики, не сырьевых секторов экономики, а также в сферах культуры, образования, науки и здравоохранения. В частности, были рассмотрены вопросы о взаимном учреждении культурных центров, организации на регулярной основе Дней культуры, выставок, кинофестивалей и других творческих форумов.

Стороны обсудили вопросы международной и региональной проблематики, актуальные вопросы сотрудничества на международной арене и отметили важность взаимной поддержки инициатив и начинаний на международных площадках. Министры особо подчеркнули необходимость усиления внешнеполитической координации по вопросам противодействия общим вызовам и угрозам современности.

По окончании встречи Рашид Мередов и Ван И подписали план сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Китайской Народной Республики на 2021-2022 годы. Как подчеркнули руководители внешнеполитических ведомств двух стран, данный документ придаст взаимодействию Туркменистана и КНР системность и последовательность.

Также по итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций.

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